Випуск новин за 10:00: Повернення українців з-за кордону. Падіння гривні

У випуску новин за 18 березня станом на 10:00 – вже сьогодні в Україну прибуде 40 рейсів з українцями. Їх евакуюють з різних куточків світу. Гривня продовжує падіння. За сьогоднішнім курсом від НБУ національна валюта перевалила за позначку у 27 гривень за долар.

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Від сьогодні українці живуть за новими правилами руху. По всій країні припинили міжміські сполучення – і автобусні, і залізничні.

Китайський уряд дав дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

На Луганщині поліція притягнула до адміністративної відповідальності чоловіка, який розповсюджував неправдиву інформацію про пандемію коронавірусу в Україні.