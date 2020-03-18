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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 10:00: Повернення українців з-за кордону. Падіння гривні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 18 березня станом на 10:00 – вже сьогодні в Україну прибуде 40 рейсів з українцями. Їх евакуюють з різних куточків світу. Гривня продовжує падіння. За сьогоднішнім курсом від НБУ національна валюта перевалила за позначку у 27 гривень за долар.

      Також у випуску:

      Від сьогодні українці живуть за новими правилами руху. По всій країні припинили міжміські сполучення – і автобусні, і залізничні.

      Китайський уряд дав дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

      На Луганщині поліція притягнула до адміністративної відповідальності чоловіка, який розповсюджував неправдиву інформацію про пандемію коронавірусу в Україні.

      Як живе ЄС та хто розніс коронавірус по світу: огляд іноземних ЗМІ
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      Теги: Долар-Гривня Гривня Курси валют Українські туристи застрягли за кордоном Випуск новин
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