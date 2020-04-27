Выпуск новостей за 10:00: Возвращение заробитчан в Польшу. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 10:00 – в Польше хотят вернуть украинских заробитчан, потому что в стране – острая нехватка рабочих рук. Поэтому поляки планируют даже несмотря на карантин организовывать для украинцев чартерные рейсы. С утра боевики бьют запрещенными минометами 120-го калибра. Враг за воскресенье совершил в целом 11 обстрелов.

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