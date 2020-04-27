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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Выпуск новостей за 10:00: Возвращение заробитчан в Польшу. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 10:00 – в Польше хотят вернуть украинских заробитчан, потому что в стране – острая нехватка рабочих рук. Поэтому поляки планируют даже несмотря на карантин организовывать для украинцев чартерные рейсы. С утра боевики бьют запрещенными минометами 120-го калибра. Враг за воскресенье совершил в целом 11 обстрелов.

      Также в выпуске:

      В Украину в ближайшие дни должны прилетели 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира.

      Акции протеста в условиях мировой пандемии. В Гонконге возобновились антиправительственные демонстрации. И это впервые с начала вспышки коронавируса.

      Правительство Чили все же будет выдавать удостоверения людям, которые переболели коронавирусом и выздоровели, даже несмотря на предостережения ВОЗ.

      Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с пинками на патрульного.

      Теги: Новости Польши Война на Донбассе Выпуск новостей
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