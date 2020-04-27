Випуск новин за 10:00: Повернення заробітчан до Польщі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 квітня станом на 10:00 – у Польщі хочуть повернути українських заробітчан, бо в країні – гостра нестача робочих рук. Тож поляки планують навіть попри карантин організовувати для українців чартерні рейси. Від ранку бойовики гатять забороненими мінометами 120-го калібру. Ворог за неділю здійснив загалом 11 обстрілів.

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до України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу.

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