Випуск новин за 10:00: Повернення заробітчан до Польщі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 27 квітня станом на 10:00 – у Польщі хочуть повернути українських заробітчан, бо в країні – гостра нестача робочих рук. Тож поляки планують навіть попри карантин організовувати для українців чартерні рейси. Від ранку бойовики гатять забороненими мінометами 120-го калібру. Ворог за неділю здійснив загалом 11 обстрілів.
Також у випуску:
до України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу.
Акції протесту в умовах світової пандемії. У Гонконгу поновилися антиурядові демонстрації. І це вперше з початку спалаху коронавірусу.
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Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.
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