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      Випуск новин за 10:00: Повернення заробітчан до Польщі. Ситуація на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 квітня станом на 10:00 – у Польщі хочуть повернути українських заробітчан, бо в країні – гостра нестача робочих рук. Тож поляки планують навіть попри карантин організовувати для українців чартерні рейси. Від ранку бойовики гатять забороненими мінометами 120-го калібру. Ворог за неділю здійснив загалом 11 обстрілів.

       Також у випуску:

      до України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу.

      Акції протесту в умовах світової пандемії. У Гонконгу поновилися антиурядові демонстрації. І це вперше з початку спалаху коронавірусу.

      Уряд Чилі таки видаватиме посвідчення людям, які перехворіли на коронавірус та одужали, навіть попри застереження ВООЗ.

      Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.

      Теги: Новини Польщі Війна на Донбасі Випуск новин
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