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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      Выпуск новостей за 10:00: Время на фронте. Пожар в центре Москвы

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики девять раз открывали огонь по позициям украинских военных на Востоке Украины. В центре Москвы произошла крупный пожар в многоквартирном доме, четыре человека погибли.

      Также в выпуске:

      По стенам Харьковских музеев льется вода, ведь старые крыши не выдерживают снега.

      На Тернопольщине в церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.

      Поисковой операции удалось обнаружить обломки самолета, на котором с французского Нанта в валлийский Кардифф летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

      В Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежден.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Пожар
      Источник: 24 канал
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