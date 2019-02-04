Выпуск новостей за 10:00: Время на фронте. Пожар в центре Москвы

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики девять раз открывали огонь по позициям украинских военных на Востоке Украины. В центре Москвы произошла крупный пожар в многоквартирном доме, четыре человека погибли.

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