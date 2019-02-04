Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Пожежа у центрі Москви

У випуску новин за 4 лютого станом на 10:00 – проросійські бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Сході України. У центрі Москви сталась масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, четверо осіб загинули.

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