Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Пожежа у центрі Москви
У випуску новин за 4 лютого станом на 10:00 – проросійські бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Сході України. У центрі Москви сталась масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, четверо осіб загинули.
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