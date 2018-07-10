Выпуск новостей за 10:00: Время на фронте. Сытнику угрожают

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранение. Артем Сытник рассказал, что Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ.

Также в выпуске: Украинцы за ночь обвалили рейтинг официальной страницы FIFA в Facebook из-за скандала с футболистом Домагоем Видой.



Следственный эксперимент с минометом "Молот", который должен был состояться сегодня на Ровенском полигоне, перенесли на завтра.



Сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.