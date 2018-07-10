Выпуск новостей за 10:00: Время на фронте. Сытнику угрожают
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранение. Артем Сытник рассказал, что Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ.
Также в выпуске:
Украинцы за ночь обвалили рейтинг официальной страницы FIFA в Facebook из-за скандала с футболистом Домагоем Видой.
Следственный эксперимент с минометом "Молот", который должен был состояться сегодня на Ровенском полигоне, перенесли на завтра.
Сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Акт солидарности хорватов подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией существует,– экспертсегодня, 13:59
-
Страна-бандит: сенатор США после визита жестко раскритиковал Россию и Путинасегодня, 13:18
-
Экс-советник министра молодежи и спорта Украины собирает средства для оплаты штрафа Вукоевичасегодня, 12:21
Комментарии