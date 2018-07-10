Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Ситнику погрожують

У випуску новин за 10 липня станом на 10:00 – за минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення. Артем Ситник розповів, що Назар Холодницький погрожує детективам НАБУ.

Також у випуску: Українці за ніч обвалили рейтинг офіційної сторінки FIFA у Facebook через скандал із футболістом Домагоєм Відою. Слідчий експеримент з мінометом "Молот", який мав відбутися сьогодні на Рівненському полігоні, перенесли на завтра. Сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі.