13:28
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Ситнику погрожують

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 липня станом на 10:00 – за минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення. Артем Ситник розповів, що Назар Холодницький погрожує детективам НАБУ.

Також у випуску:

Українці за ніч обвалили рейтинг офіційної сторінки FIFA у Facebook через скандал із футболістом Домагоєм Відою.

Слідчий експеримент з мінометом "Молот", який мав відбутися сьогодні на Рівненському полігоні, перенесли на завтра.

Сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Назар Холодницький
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4819
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сьогодні, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 980
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
758
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
сьогодні, 12:01 Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
Яніна Ткачук 1209
Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"
 19 червня , 08:02
Я кину в обличчя президента цю зірку, – Савченко щодо пропозиції позбавити її звання Героя
 16 березня , 09:46
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
У зоні АТО загинув боєць "Правого сектора" з Івано-Франківська
 17 січня , 15:06
Молоду українку знайшли мертвою в Італії: з'явились деталі
 14 лютого , 21:42
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук