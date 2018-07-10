Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Ситнику погрожують
У випуску новин за 10 липня станом на 10:00 – за минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення. Артем Ситник розповів, що Назар Холодницький погрожує детективам НАБУ.
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Джерело: 24 канал
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