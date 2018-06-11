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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Выпуск новостей за 10:00: Встреча дипломатов в Берлине. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 10:00 – главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине обсудят введение миротворцев на Донбасс. За прошедшие сутки пророссийские боевики 32 раза нарушили режим тишины. На фронте ранения получили трое украинских защитников.

Также в выпуске:

Между расследователями Bellingcat и постпредом России в ООН разгорелась ссора в Twitter.

Сестра Сенцова заявила, что не просила Путина освободить режиссера.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина может получить новый транш МВФ до осени 2018 года.

Теги: Выпуск новостей Нормандский формат Миротворческий контингент
Источник: 24 канал
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