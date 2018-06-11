Выпуск новостей за 10:00: Встреча дипломатов в Берлине. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 10:00 – главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине обсудят введение миротворцев на Донбасс. За прошедшие сутки пророссийские боевики 32 раза нарушили режим тишины. На фронте ранения получили трое украинских защитников.
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Источник: 24 канал
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