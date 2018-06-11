Випуск новин за 10:00: Зустріч дипломатів у Берліні. Ситуація на фронті
У випуску новин за 11 червня станом на 10:00 – голови МЗС країн "нормандської четвірки" сьогодні у Берліні обговорять введення миротворців на Донбас. Минулої доби проросійські бойовики 32 рази порушили режим тиші. На фронті поранення дістали троє українських захисників.
Також у випуску:
Між розслідовачами Bellingcat та постпредом Росії в ООН розгорілась сварка у Twitter.
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Джерело: 24 канал
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