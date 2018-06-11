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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 10:00: Зустріч дипломатів у Берліні. Ситуація на фронті

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 червня станом на 10:00 – голови МЗС країн "нормандської четвірки" сьогодні у Берліні обговорять введення миротворців на Донбас. Минулої доби проросійські бойовики 32 рази порушили режим тиші. На фронті поранення дістали троє українських захисників.

Також у випуску:

Між розслідовачами Bellingcat та постпредом Росії в ООН розгорілась сварка у Twitter.

Сестра Сенцова заявила, що не просила Путіна звільнити режисера. 

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна може отримати новий транш МВФ до осені 2018 року. 

Теги: Випуск новин Нормандський формат Миротворчий контингент
Джерело: 24 канал
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