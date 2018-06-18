Выпуск новостей за 10:00: Встреча омбудсмен в Москве. Запуск Антикоррупционного суда

В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 10:00 – омбудсвумен Украины Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных. Верховная Рада может запустить работу Антикоррупционного суда уже на этой неделе.

Также в выпуске: Мощное землетрясение в Японии унесло жизни трех человек. Ситуация на фронте. В Одесской области пронесся смерч, информации о пострадавших до сих пор нет.