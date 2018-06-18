Выпуск новостей за 10:00: Встреча омбудсмен в Москве. Запуск Антикоррупционного суда
В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 10:00 – омбудсвумен Украины Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных. Верховная Рада может запустить работу Антикоррупционного суда уже на этой неделе.
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Источник: 24 канал
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