Випуск новин за 10:00: Зустріч омбудсменів у Москві. Запуск Антикорупційного суду
У випуску новин за 18 червня станом на 10:00 – омбудсвумен України Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова обмінялися списками ув'язнених. Верховна Рада може запустити роботу Антикорупційного суду вже цього тижня.
Також у випуску:
Потужний землетрус у Японії забрав життя трьох людей.
Ситуація на фронті.
На Одещині пронісся смерч, інформації про постраждалих і досі немає.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі