Выпуск новостей за 10:00: Вступление Северной Македонии в НАТО. Снег в Багдаде

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 10:00 – в Северной Македонии одобрили вступление в НАТО. Накануне парламент страны ратифицировал соглашение с Североатлантическим Альянсом. За соответствующий законопроект проголосовали 114 из 120 парламентариев. В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели зиму еще в 2008 году.

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