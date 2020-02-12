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      Выпуск новостей за 10:00: Вступление Северной Македонии в НАТО. Снег в Багдаде

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 10:00 – в Северной Македонии одобрили вступление в НАТО. Накануне парламент страны ратифицировал соглашение с Североатлантическим Альянсом. За соответствующий законопроект проголосовали 114 из 120 парламентариев. В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели зиму еще в 2008 году.

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      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
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      Теги: Македония Ирак Выпуск новостей НАТО
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