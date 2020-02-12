Випуск новин за 10:00: Вступ Північної Македонії до НАТО. Сніг у Багдаді

У випуску новин за 12 лютого станом на 10:00 – у Північній Македонії схвалили вступ до НАТО. Напередодні парламент країни ратифікував угоду із Північноатлантичним Альянсом. За відповідний законопроєкт проголосували 114 із 120 парламентарів. У Багдаді вперше за 12 років випав сніг. Востаннє жителі іракської столиці бачили зиму ще у 2008 році.

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Депутатку від партії "Європейська солідарність" Софію Федину викликають у ДБР. Їй вручать підозру за погрози Зеленському сьогодні о 10:30.

Карпати вперше за цю зиму засипало метровим шаром снігу. Циклон приніс у гори сильні опади та пориви вітру. За дві доби подекуди намело 130 сантиметрів снігу.

На Донеччині правоохоронці запідозрили мера Світлодарська Анатолія Брехунця у сепаратизмі. У 2014 році він надавав приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенність псевдореспубліки "ДНР".