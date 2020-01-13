Выпуск новостей за 10:00: Вулкан на Филиппинах. Россия о "Северном потоке-2"

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 10:00 – на Филиппинах проснулся вулкан Таал и начал выбрасывать столбы дыма и пепла. Из-за этого могут эвакуировать примерно 200 тысяч человек. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия сама достроит "Северный поток-2". Однако в сроки уложиться не удастся.

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