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      Выпуск новостей за 10:00: Вулкан на Филиппинах. Россия о "Северном потоке-2"

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 10:00 – на Филиппинах проснулся вулкан Таал и начал выбрасывать столбы дыма и пепла. Из-за этого могут эвакуировать примерно 200 тысяч человек. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия сама достроит "Северный поток-2". Однако в сроки уложиться не удастся.

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      Теги: Новости России Выпуск новостей Извержение вулкана Северный поток-2 Филиппины
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