Випуск новин за 10:00: Вулкан у Філіппінах. Росія про "Північний потік-2"
У випуску новин за 13 січня станом на 10:00 – на Філіппінах пробудився вулкан Таал й почав викидати стовпи диму та попелу. Через це можуть евакуювати приблизно 200 тисяч людей. Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія сама добудує "Північний потік-2". Проте у терміни вкластися не вдасться.
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