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      Випуск новин за 10:00: Вулкан у Філіппінах. Росія про "Північний потік-2"

      Випуск новин 10

      У випуску новин за 13 січня станом на 10:00 – на Філіппінах пробудився вулкан Таал й почав викидати стовпи диму та попелу. Через це можуть евакуювати приблизно 200 тисяч людей. Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія сама добудує "Північний потік-2". Проте у терміни вкластися не вдасться.

      Також у випуску: 

      В Австралії організували "Операцію скелястого кенгуру" – доставку їжі для диких тварин, які постраждали від лісових пожеж. 

      П'ять років тому обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту. Вона стала чи не головним символом запеклих боїв за летовище.

      В університеті Торонто, що в Канаді, створили пам'ятний меморіал жертвам збитого над Іраном українського борту МАУ.

      Російські найманці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння на передовій: загалом випустили 26 мін.

      Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою
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      Теги: Новини Росії Північний потік-2 Філіппіни Виверження вулкану Випуск новин
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