Выпуск новостей за 10:00: Выборы в Грузии. Смела без отопления
В выпуске новостей за 29 октября состоянием на 10:00 – в Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого разрыв между провластным и оппозиционным кандидатами составил всего один процент, а необходимого для победы количества голосов не набрал никто. .В Смеле Черкасской области люди до сих пор без отопления из-за многомиллионных долгов за газ предприятия.
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Источник: 24 канал
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