Выпуск новостей за 10:00: Выборы в Грузии. Смела без отопления

В выпуске новостей за 29 октября состоянием на 10:00 – в Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого разрыв между провластным и оппозиционным кандидатами составил всего один процент, а необходимого для победы количества голосов не набрал никто. .В Смеле Черкасской области люди до сих пор без отопления из-за многомиллионных долгов за газ предприятия.

Также в выпуске: В море вблизи Индонезии упал пассажирский самолет: на его борту было 189 пассажиров. Британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашогги еще за три недели до убийства. Мотивационный спикер Ник Вуйчич выступил в Львове.