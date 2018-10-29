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      Выпуск новостей за 10:00: Выборы в Грузии. Смела без отопления

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября состоянием на 10:00 – в Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого разрыв между провластным и оппозиционным кандидатами составил всего один процент, а необходимого для победы количества голосов не набрал никто. .В Смеле Черкасской области люди до сих пор без отопления из-за многомиллионных долгов за газ предприятия.

      Также в выпуске:

      В море вблизи Индонезии упал пассажирский самолет: на его борту было 189 пассажиров.

      Британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашогги еще за три недели до убийства.

      Мотивационный спикер Ник Вуйчич выступил в Львове.

      Теги: Выпуск новостей отопительный сезон Новости Грузии Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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