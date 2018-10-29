Випуск новин за 10:00: Вибори у Грузії. Сміла без опалення

У випуску новин за 29 жовтня станом на 10:00 – у Грузії вже готуються до другого туру президентських виборів, адже за результатами першого розрив між провладним та опозиційним кандидатами склав лише один відсоток, а необхідної для перемоги кількості голосів не набрав ніхто. У Смілі на Черкащині люди досі без опалення через багатомільйонні борги за газ підприємства, яке постачає тепло.

Також у випуску: У море поблизу Індонезії впав пасажирський літак: на його борту було 189 пасажирів. Британська розвідка перехопила план викрадення журналіста Хашоггі ще за три тижні до вбивства. Мотиваційний спікер Нік Вуйчич виступив у Львові.