10:47
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, 18 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 10:00: Взрыв снаряда в руках ребенка. Протесты в США

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 10:00 на Николаевщине 11-летний мальчик остался без руки из-за игр со снарядом от крупнокалиберного пулемета, который внезапно взорвался. Сотни людей в крупнейших городах США возмущены чрезвычайным положением, которое объявил президент Дональд Трамп, поэтому вышли на протесты. А против администрации Трампа подали иск сразу 16 штатов.

      Также в выпуске:

      На передовой российско-украинской войны за сутки ранены четверо украинских бойцов.

      Правоохранители не пропускали людей к Мемориалу Героев Небесной Сотни из-за запланированного визита Порошенко.

      Украинские военные взяли в плен двух террористов за два дня.

      blog_ava
      Рядом со зданием МВД прошла акция "Бандера, вставай!"
      сегодня
      408
      Теги: Новости США Протесты Дети и несовершеннолетние Новости Николаева Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      сегодня , 10:01 Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      Світові Медіа 2315
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сегодня , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 512
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 февраля , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 676
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 февраля , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1913
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 18 октября по состоянию на 23.00
       19 октября 2016 , 01:49
      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Как прошла шестая сессия в ВР. Розенблат и НАБУ
       14 июля 2017 , 22:24
      Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания
       18 января , 13:25
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук