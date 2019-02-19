Выпуск новостей за 10:00: Взрыв снаряда в руках ребенка. Протесты в США
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 10:00 на Николаевщине 11-летний мальчик остался без руки из-за игр со снарядом от крупнокалиберного пулемета, который внезапно взорвался. Сотни людей в крупнейших городах США возмущены чрезвычайным положением, которое объявил президент Дональд Трамп, поэтому вышли на протесты. А против администрации Трампа подали иск сразу 16 штатов.
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Источник: 24 канал
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