Выпуск новостей за 10:00: Взрыв снаряда в руках ребенка. Протесты в США

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 10:00 на Николаевщине 11-летний мальчик остался без руки из-за игр со снарядом от крупнокалиберного пулемета, который внезапно взорвался. Сотни людей в крупнейших городах США возмущены чрезвычайным положением, которое объявил президент Дональд Трамп, поэтому вышли на протесты. А против администрации Трампа подали иск сразу 16 штатов.

Также в выпуске: На передовой российско-украинской войны за сутки ранены четверо украинских бойцов. Правоохранители не пропускали людей к Мемориалу Героев Небесной Сотни из-за запланированного визита Порошенко. Украинские военные взяли в плен двух террористов за два дня.