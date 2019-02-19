Випуск новин за 10:00: Вибух снаряду в руках дитини. Протести в США

У випуску новин за 19 лютого станом на 10:00 – на Миколаївщині 11-річний хлопчик залишився без руки через забавки зі снарядом від великокаліберного кулемета, який раптово розірвався. Сотні людей найбільших містах США обурені надзвичайним станом, який оголосив президент Дональд Трамп, тому вийшли на протести. А проти адміністрації Трампа подали позов одразу 16 штатів.

Також у випуску: На передовій російсько-української війни за добу поранені четверо українських бійців. Правоохоронці не пропускали людей до Меморіалу Героїв Небесної Сотні через запланований візит Порошенка. Українські військові взяли в полон двох терористів за два дні.