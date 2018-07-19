Выпуск новостей за 10:00: Заболевание дифтерией. Шпионский скандал в ОБСЕ

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 10:00 – в Украине уже подтвердили четвертый случай заболевания дифтерией. Эта острая инфекционная болезнь уложила на больничные койки только на этой неделе сразу четырех человек. Среди наблюдателей мониторинговой миссии на Донбассе работал российский шпион. Об этом говорится в расследовании немецкого канала ARD.

Также в выпуске: Большинство украинцев не знают своих депутатов. Под Горловкой ликвидировали российского наемника. В российском Североуральске выдают питьевую воду по паспорту по 2 литра в руки.