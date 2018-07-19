Випуск новин за 10:00: Захворювання на дифтерію. Шпигунський скандал на ОБСЄ

У випуску новин за 19 липня станом на 10:00 – в Україні підтвердили вже четвертий випадок захворювання на дифтерію. Ця гостра інфекційна недуга вклала на лікарняні ліжка тільки цього тижня відразу чотирьох людей. Серед спостерігачів моніторингової місії на Донбасі працював російський шпигун. Про це йдеться у розслідуванні німецького каналу ARD.

Також у випуску: Більшість українців не знає своїх депутатів. Під Горлівкою ліквідували російського найманця. У російському Североуральську видають питну воду за паспортом по 2 літри в руку.