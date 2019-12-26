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      Выпуск новостей за 10:00: Задержание крымских татар. Тайфун на Филиппинах

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 10:00 – новая волна наступления на крымских татар в оккупированном Крыму – на Керченском мосту задержали пятерых человек. По Филиппинах в канун Рождества ударил мощный тайфун Фанфон. Он унес по меньшей мере 16 жизней. Скорость ветра урагана достигла почти 200 километров в час.

      Также в выпуске:

      Израильского главу правительства Биньямина Нетаньяху охрана срочно забрала из его же предвыборного митинга из соображений безопасности.

      Под Новый год погода таки подарит украинцам праздничное настроение. По крайней мере, такое обещают синоптики и коммунальщики.

      Женщину-военнослужащую в Одесской области избили сослуживцы за протест против действий руководства.

      Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака
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      Теги: Стихийный бедствия Филиппины Новости России Крымские татары Выпуск новостей
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