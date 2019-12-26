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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Затримання кримських татар. Тайфун на Філіппінах

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 10:00 – нова хвиля наступу на кримських татар в окупованому Криму – на Керченському мосту затримали п'ятьох людей. По Філіппінах напередодні Різдва вдарив потужний тайфун Фанфон. Він забрав щонайменше 16 життів. Швидкість вітру від урагану сягнула майже 200 кілометрів за годину.

      Також у випуску:

      Ізраїльського очільника уряду Біньяміна Нетаньяху охорона терміново забрала з його ж передвиборчого мітингу з міркувань безпеки.

      Під Новий рік погода таки подарує українцям святковий настрій. Принаймні, таке обіцяють синоптики та комунальники.

      Жінку-військовослужбовця в Одеській області побили товариші по службі за протест проти дій керівництва.

      Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій
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      Теги: Випуск новин Кримські татари Новини Росії Філіппіни Стихійні лиха
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