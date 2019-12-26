Випуск новин за 10:00: Затримання кримських татар. Тайфун на Філіппінах
У випуску новин за 26 грудня станом на 10:00 – нова хвиля наступу на кримських татар в окупованому Криму – на Керченському мосту затримали п'ятьох людей. По Філіппінах напередодні Різдва вдарив потужний тайфун Фанфон. Він забрав щонайменше 16 життів. Швидкість вітру від урагану сягнула майже 200 кілометрів за годину.
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