Выпуск новостей за 10:00: Задержание украинца в Москве. Израиль обстрелял ХАМАС
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 10:00 – в Москве задержали гражданина Украины. Мужчину подозревают якобы в контрабанде. Израиль снова обстрелял позиции палестинской группировки ХАМАС на Севере Сектора Газы.
Также в выпуске:
Россия готовится объявить очередные приговоры украинским пленникам Кремля.
Сутки на фронте прошли без потерь.
Украина призвала австрийские СМИ поднять вопрос Сенцова во время визита Владимира Путина в Вену.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии