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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Випуск новин за 10:00: Затримання українця в Москві. Ізраїль обстріляв ХАМАС

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 червня станом на 10:00 – у Москві затримали громадянина України. Чоловіка підозрюють нібито у контрабанді. Ізраїль знову обстріляв позиції палестинського угруповання ХАМАС на Півночі Сектора Гази.

Також у випуску:

Росія готується оголосити чергові вироки українським бранцям Кремля. 

Доба на фронті минула без втрат. 

Україна закликала австрійські ЗМІ підняти питання Сенцова під час візиту Володимира Путіна у Відень. 

Теги: Новини Росії Випуск новин Новини Ізраїля
Джерело: 24 канал
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