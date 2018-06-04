Випуск новин за 10:00: Затримання українця в Москві. Ізраїль обстріляв ХАМАС
У випуску новин за 4 червня станом на 10:00 – у Москві затримали громадянина України. Чоловіка підозрюють нібито у контрабанді. Ізраїль знову обстріляв позиції палестинського угруповання ХАМАС на Півночі Сектора Гази.
Також у випуску:
Росія готується оголосити чергові вироки українським бранцям Кремля.
Доба на фронті минула без втрат.
Україна закликала австрійські ЗМІ підняти питання Сенцова під час візиту Володимира Путіна у Відень.
Джерело: 24 канал
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