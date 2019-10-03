Выпуск новостей за 10:00: Задержание украинца в Польше. Подозрение экс-нардепу Микитасю

В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 10:00 – польские пограничники в пункте пропуска в Медике 1 октября задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол в 190 странах мира. В Украине его обвиняют в убийстве. Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 миллиона гривен.

Также в выпуске: Студенты Херсонского государственного университета создали мобильную игру "Слуга народа", где главный герой – Владимир Зеленский. В нескольких городах устроили протесты против риска капитуляции Украины из-за формулы Штайнмайера. В Украину придет резкое похолодание: температура начнет опускаться по всей территории страны, а дожди с Запада доберутся до остальных областей. Владелец алабаев терроризирует село на Черкасщине: его собаки уже шесть лет убивают других собак, кошек и коз.

Источник: 24 канал