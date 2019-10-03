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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Выпуск новостей за 10:00: Задержание украинца в Польше. Подозрение экс-нардепу Микитасю

      Выпуск новостей 53 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 10:00 – польские пограничники в пункте пропуска в Медике 1 октября задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол в 190 странах мира. В Украине его обвиняют в убийстве. Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 миллиона гривен.

      Также в выпуске:

      Студенты Херсонского государственного университета создали мобильную игру "Слуга народа", где главный герой – Владимир Зеленский.

      В нескольких городах устроили протесты против риска капитуляции Украины из-за формулы Штайнмайера.

      В Украину придет резкое похолодание: температура начнет опускаться по всей территории страны, а дожди с Запада доберутся до остальных областей.

      Владелец алабаев терроризирует село на Черкасщине: его собаки уже шесть лет убивают других собак, кошек и коз.

      blog_ava
      Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Нацгвардія Выпуск новостей Интерпол
      Источник: 24 канал
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