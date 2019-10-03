Випуск новин за 10:00: Затримання українця в Польщі. Підозра екснардепу Микитасю

У випуску новин за 3 жовтня станом на 10:00 – польські прикордонники у пункті пропуску в Медиці 1 жовтня затримали 32-річного громадянина України, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах світу. В Україні його звинувачують у вбивстві. Ексдепутату та бізнесмену Максиму Микитасю повідомили про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйонів гривень.

Також у випуску: Студенти Херсонського державного університету створили мобільну гру "Слуга народу", де головний герой – Володимир Зеленський. У кількох містах влаштували протести проти ризику капітуляції України через формулу Штайнмаєра. В Україну прийде різке похолодання: температура почне опускатися по всій території країни, а дощі із Заходу дістануться решти областей. Власник алабаїв тероризує село на Черкащині: його собаки уже шість років вбивають інших псів, котів та кіз.

Джерело: 24 канал