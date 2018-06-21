Выпуск новостей за 10:00: Заявление Госдепа США. Прощание с украинским поэтом Драчом

Выпуск новостей за 10:00: Заявление Госдепа США. Прощание с украинским поэтом ДрачомВыпуск новостей 16 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 10:00 – в Госдепе США советуют Киеву отменить скандальную поправку в закон об Антикоррупционном суде. Ивана Драча – поэта, драматурга, диссидента и политического деятеля – 21 июня проведут в последний путь, отпевание запланировано во Владимирском соборе.
Также в выпуске:
Украинский омбудсмен Людмила Денисова добивается встречи с Олегом Сенцовым.
Верховная Рада рассматривает закон о нацбезопасности.
Как живут переселенцы с Донбасса без государственной поддержки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии