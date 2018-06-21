Выпуск новостей за 10:00: Заявление Госдепа США. Прощание с украинским поэтом Драчом

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 10:00 – в Госдепе США советуют Киеву отменить скандальную поправку в закон об Антикоррупционном суде. Ивана Драча – поэта, драматурга, диссидента и политического деятеля – 21 июня проведут в последний путь, отпевание запланировано во Владимирском соборе.

Также в выпуске: Украинский омбудсмен Людмила Денисова добивается встречи с Олегом Сенцовым. Верховная Рада рассматривает закон о нацбезопасности. Как живут переселенцы с Донбасса без государственной поддержки.