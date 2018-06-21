11:59
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Заявление Госдепа США. Прощание с украинским поэтом Драчом

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 10:00 – в Госдепе США советуют Киеву отменить скандальную поправку в закон об Антикоррупционном суде. Ивана Драча – поэта, драматурга, диссидента и политического деятеля – 21 июня проведут в последний путь, отпевание запланировано во Владимирском соборе.

Также в выпуске:

Украинский омбудсмен Людмила Денисова добивается встречи с Олегом Сенцовым.

Верховная Рада рассматривает закон о нацбезопасности.

Как живут переселенцы с Донбасса без государственной поддержки.

 

Теги: Новости США Потери Антикоррупционный суд Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сегодня, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 114
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1394
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 690
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 июня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 499
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
20 июня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 1036
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук