Випуск новин за 10:00: Заява Держдепу США. Прощання з українським поетом Драчем

У випуску новин за 21 червня станом на 10:00 – у Держдепі США радять Києву скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд. Івана Драча – поета, драматурга, дисидента і політичного діяча – 21 червня проведуть в останню путь, відспівування заплановане у Володимирському соборі.

Також у випуску: Український омбудсмен Людмила Денісова добивається зустрічі з Олегом Сенцовим. Верховна Рада розглядає закон про нацбезпеку. Як живуть переселенці з Донбасу без державної підтримки.



