Выпуск новостей за 10:00: Заявление Вакарчука о президентстве. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 10:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Вблизи поселка Новотошковское обстреляли позиции вооруженных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ни один военный не пострадал.

Также в выпуске: Дональд Трамп грозит очередным "шатдауном" из-за строительства стены на границе с Мексикой. В России раненых украинских моряков перевели из медчасти в СИЗО. На востоке Канады сильные осадки и гололедица стали причиной травмирования нескольких десятков человек.