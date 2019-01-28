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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Выпуск новостей за 10:00: Заявление Вакарчука о президентстве. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 10:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Вблизи поселка Новотошковское обстреляли позиции вооруженных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ни один военный не пострадал.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп грозит очередным "шатдауном" из-за строительства стены на границе с Мексикой.

      В России раненых украинских моряков перевели из медчасти в СИЗО.

      На востоке Канады сильные осадки и гололедица стали причиной травмирования нескольких десятков человек.

      Теги: Святослав Вакарчук Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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