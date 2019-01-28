Выпуск новостей за 10:00: Заявление Вакарчука о президентстве. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 10:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Вблизи поселка Новотошковское обстреляли позиции вооруженных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ни один военный не пострадал.
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Источник: 24 канал
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