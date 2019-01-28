Випуск новин за 10:00: Заява Вакарчука про президентство. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 28 січня станом на 10:00 – український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Поблизу селища Новотошківське обстріляли позиції збройних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, жоден військовий не постраждав.
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Джерело: 24 канал
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