Випуск новин за 10:00: Заява Вакарчука про президентство. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 28 січня станом на 10:00 – український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Поблизу селища Новотошківське обстріляли позиції збройних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, жоден військовий не постраждав.

Також у випуску: Дональд Трамп погрожує черговим "шатдауном" через будівництво стіни на кордоні з Мексикою. У Росії поранених українських моряків перевели із медчастини до СІЗО. На сході Канади сильні опади та ожеледиця стали причиною травмування кількох десятків людей.