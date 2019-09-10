Выпуск новостей за 10:00: Закон об импичменте. Поджог авто в Киеве

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 10:00 – сегодня в Раде должны рассмотреть законопроект, который устраняет президента Украины с поста. А еще в планах нардепов внести изменения в Конституцию. Ночью на столичных Осокорках горели автомобили. Из-за возгорания BMW пострадало еще три автомобиля.

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Российские наемники продолжают пренебрегать договоренностями о режиме прекращения огня. За сутки они обстреляли 4 раза позиции украинского войска, один боец ранен.

Более 11 миллионов гривен – таких убытков "Укрзализныце" в этом году нанесли вандалы, которые срывали сидения из электричек, выламывали двери и выбивали окна.

В Нью-Йорке вор наворовал блинов на 90 тысяч долларов.