11:13
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 10:00: Закон об импичменте. Поджог авто в Киеве

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 10:00 – сегодня в Раде должны рассмотреть законопроект, который устраняет президента Украины с поста. А еще в планах нардепов внести изменения в Конституцию. Ночью на столичных Осокорках горели автомобили. Из-за возгорания BMW пострадало еще три автомобиля.

      Также в выпуске:

      Российские наемники продолжают пренебрегать договоренностями о режиме прекращения огня. За сутки они обстреляли 4 раза позиции украинского войска, один боец ранен.

      Более 11 миллионов гривен – таких убытков "Укрзализныце" в этом году нанесли вандалы, которые срывали сидения из электричек, выламывали двери и выбивали окна.

      В Нью-Йорке вор наворовал блинов на 90 тысяч долларов.

      blog_ava
      Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      сегодня
      1057
      Теги: Пожар Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сегодня , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 667
      Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      сегодня , 08:00 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      1052
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 974
      Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      709
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      9 сентября , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 1771
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук