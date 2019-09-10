18:41
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Випуск новин за 10:00: Закон про імпічмент. Підпал авто у Києві

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 вересня станом на 10:00 – сьогодні у Раді мають розглянути законопроєкт, який усуває президента України з поста. А ще у планах нардепів внести зміни до Конституції. Вночі на столичних Осокорках палали автомобілі. Через займання BMW постраждали ще три автівки.

      Також у випуску:

      Російські найманці продовжують нехтувати домовленостями про режим припинення вогню. За добу вони обстріляли 4 рази позиції українського війська, один боєць поранений.

      Понад 11 мільйонів гривень – таких збитків "Укрзалізниці" цьогоріч завдали вандали, які зривали сидіння з електричок, виламували двері та вибивали вікна.

      У Нью-Йорку злодій накрав млинців на 90 тисяч доларів.

      blog_ava
      Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків
      сьогодні
      8137
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      сьогодні , 18:01 Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      Ірина Поліщук 197
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сьогодні , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 815
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні , 17:01 Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      1604
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сьогодні , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 424
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      4048
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук