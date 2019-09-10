Випуск новин за 10:00: Закон про імпічмент. Підпал авто у Києві
У випуску новин за 10 вересня станом на 10:00 – сьогодні у Раді мають розглянути законопроєкт, який усуває президента України з поста. А ще у планах нардепів внести зміни до Конституції. Вночі на столичних Осокорках палали автомобілі. Через займання BMW постраждали ще три автівки.
Також у випуску:
Російські найманці продовжують нехтувати домовленостями про режим припинення вогню. За добу вони обстріляли 4 рази позиції українського війська, один боєць поранений.
Понад 11 мільйонів гривень – таких збитків "Укрзалізниці" цьогоріч завдали вандали, які зривали сидіння з електричок, виламували двері та вибивали вікна.
У Нью-Йорку злодій накрав млинців на 90 тисяч доларів.
Джерело: 24 канал
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