Выпуск новостей за 10:00 Запуск ракеты в США. Российские хакеры в Чехии
Выпуск новостей за 4 декабря по состоянию на 10:00 – SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая выведет на космическую орбиту 64 спутника, что является рекордным количеством для американской космонавтики. Запуск состоялся на базе Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Российские хакеры атаковали МИД и Минобороны Чехии: самая мощная кибератака на информационные системы страны продолжалась почти год.
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Источник: 24 канал
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