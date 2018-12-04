Выпуск новостей за 10:00 Запуск ракеты в США. Российские хакеры в Чехии

Выпуск новостей за 4 декабря по состоянию на 10:00 – SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая выведет на космическую орбиту 64 спутника, что является рекордным количеством для американской космонавтики. Запуск состоялся на базе Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Российские хакеры атаковали МИД и Минобороны Чехии: самая мощная кибератака на информационные системы страны продолжалась почти год.

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