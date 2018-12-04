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      Випуск новин за 10:00: Запуск ракети у США. Російські хакери в Чехії

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      Випуск новин за 4 грудня станом на 10:00 – компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка виведе на космічну орбіту 64 супутники, що є рекордною кількістю для американської космонавтики. Запуск відбувся на базі Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Російські хакери атакували МЗС та Міноборони Чехії: найпотужніша кібератака на інформаційні системи країни тривала майже рік.

      Також у випуску:

      Росія втретє не змогла запустити електростанції в окупованому Криму.

      Слідство встановило замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

      Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.

      Теги: Новини США Чехія Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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