Випуск новин за 10:00: Запуск ракети у США. Російські хакери в Чехії

Випуск новин за 4 грудня станом на 10:00 – компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка виведе на космічну орбіту 64 супутники, що є рекордною кількістю для американської космонавтики. Запуск відбувся на базі Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Російські хакери атакували МЗС та Міноборони Чехії: найпотужніша кібератака на інформаційні системи країни тривала майже рік.

Також у випуску: Росія втретє не змогла запустити електростанції в окупованому Криму. Слідство встановило замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.