Випуск новин за 10:00: Запуск ракети у США. Російські хакери в Чехії
Випуск новин за 4 грудня станом на 10:00 – компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка виведе на космічну орбіту 64 супутники, що є рекордною кількістю для американської космонавтики. Запуск відбувся на базі Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Російські хакери атакували МЗС та Міноборони Чехії: найпотужніша кібератака на інформаційні системи країни тривала майже рік.
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Джерело: 24 канал
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