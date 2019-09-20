Выпуск новостей за 10:00: Заседание Рады. Массовое отравление в Одессе

В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 10:00 – в Верховной Раде открылось очередное заседание осенней сессии. 20 сентября они рассмотрят ряд документов, среди которых госбюджет на 2020 год. В одной из одесских школ, Суворовского района, 86 детей не пришли на учебу. Они с температурой, диареей, тошнотой и тяжестью в желудке остались дома.

Также в выпуске: Значительно увеличилось количество обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Боевики открывали огонь по нашим позициям 13 раз. В центре Луцка горел военный госпиталь, спасатели эвакуировали 91 человека. США могут выделить 250 миллионов долларов на поддержку украинского войска.

Источник: 24 канал