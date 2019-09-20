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      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 10:00: Заседание Рады. Массовое отравление в Одессе

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 10:00 – в Верховной Раде открылось очередное заседание осенней сессии. 20 сентября они рассмотрят ряд документов, среди которых госбюджет на 2020 год. В одной из одесских школ, Суворовского района, 86 детей не пришли на учебу. Они с температурой, диареей, тошнотой и тяжестью в желудке остались дома.

      Также в выпуске:

      Значительно увеличилось количество обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Боевики открывали огонь по нашим позициям 13 раз.

      В центре Луцка горел военный госпиталь, спасатели эвакуировали 91 человека.

      США могут выделить 250 миллионов долларов на поддержку украинского войска.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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