Випуск новин за 10:00: Засідання Ради. Масове отруєння в Одесі

У випуску новин за 20 вересня станом на 10:00 – у Верховній Раді відкрилось чергове засідання осінньої сесії. 20 вересня вони розглянуть низку документів, серед яких держбюджет на 2020 рік. В одній з одеських шкіл, Суворовського району, 86 дітей не прийшло на навчання. Вони з температурою, діареєю, нудотою та важкістю у шлунку залишилися вдома.

Також у випуску: Значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 13 разів. У центрі Луцька палав військовий шпиталь, рятувальники евакуювали 91 людину. США можуть надати 250 мільйонів доларів на підтримку українського війська.

Джерело: 24 канал