Выпуск новостей за 9:00: Зеленский идет в президенты. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский ровно в полночь на канале, принадлежащему Коломоскому заявил, что идет в президенты. Новогодняя ночь выдалась относительно спокойной. Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении

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Петр Порошенко в новогоднем приветствии обратился к жителям оккупированных территорий. И заверил, что Украина вернется к ним с миром.

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