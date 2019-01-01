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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 9:00: Зеленский идет в президенты. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 148 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский ровно в полночь на канале, принадлежащему Коломоскому заявил, что идет в президенты. Новогодняя ночь выдалась относительно спокойной. Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко в новогоднем приветствии обратился к жителям оккупированных территорий. И заверил, что Украина вернется к ним с миром.

      ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в Президенты.

      В Москве во время гимна обвалился мост с людьми.

      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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