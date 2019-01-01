Выпуск новостей за 9:00: Зеленский идет в президенты. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский ровно в полночь на канале, принадлежащему Коломоскому заявил, что идет в президенты. Новогодняя ночь выдалась относительно спокойной. Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении
Также в выпуске:
Петр Порошенко в новогоднем приветствии обратился к жителям оккупированных территорий. И заверил, что Украина вернется к ним с миром.
ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в Президенты.
В Москве во время гимна обвалился мост с людьми.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии