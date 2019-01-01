Випуск новин за 9:00: Зеленський іде в Президенти. Ситуація на фронті
У випуску новин за 1 січня станом на 9:00 – Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти. Новорічна ніч видалася відносно спокійною. Ворог кілька разів відкривав вогонь з мінометів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку
Також у випуску:
Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до жителів окупованих територій. І запевнив, що Україна повернеться до них з миром.
ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.
В Москві під час гімну обвалився місток з людьми.
Джерело: 24 канал
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