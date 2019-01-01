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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 9:00: Зеленський іде в Президенти. Ситуація на фронті

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 січня станом на 9:00 – Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти. Новорічна ніч видалася відносно спокійною. Ворог кілька разів відкривав вогонь з мінометів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку

      Також у випуску: 

      Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до жителів окупованих територій. І запевнив, що Україна повернеться до них з миром.

      ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.

      В Москві під час гімну обвалився місток з людьми.

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Володимир Зеленський Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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