Випуск новин за 9:00: Зеленський іде в Президенти. Ситуація на фронті

У випуску новин за 1 січня станом на 9:00 – Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти. Новорічна ніч видалася відносно спокійною. Ворог кілька разів відкривав вогонь з мінометів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку

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Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до жителів окупованих територій. І запевнив, що Україна повернеться до них з миром.

ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.

В Москві під час гімну обвалився місток з людьми.