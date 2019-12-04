Выпуск новостей за 10.00: Зеленский о кредитовании для предпринимателей. Тайфун на Филиппинах
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 10:00 – "возвращайся и оставайся" – с таким лозунгом Президент Зеленский обратился к украинским предпринимателям. Глава государства анонсировал программу кредитования для бизнесменов. Филиппины продолжают страдать от мощного тайфуна. Каммури – так называют ураган, забравший не менее 17 жизней. Чрезвычайные службы эвакуировали уже сотни тысяч человек.
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