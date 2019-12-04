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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 10.00: Зеленский о кредитовании для предпринимателей. Тайфун на Филиппинах

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 10:00 – "возвращайся и оставайся" – с таким лозунгом Президент Зеленский обратился к украинским предпринимателям. Глава государства анонсировал программу кредитования для бизнесменов. Филиппины продолжают страдать от мощного тайфуна. Каммури – так называют ураган, забравший не менее 17 жизней. Чрезвычайные службы эвакуировали уже сотни тысяч человек.

      Также в выпуске:

      В Кении мужчину, который вышел ловить рыбу, накрыло наводнение.

      В самом центре Тернополя разместили 600 пар женских туфелек, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

      Проект решения саммита в нормандском формате уже согласован лидерами четырех государств.

      4 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Филиппины Владимир Зеленский Выпуск новостей
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