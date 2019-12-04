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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 10.00: Зеленський про кредитування для підприємців. Тайфун на Філіппінах

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 10:00 – "повертайся та залишайся" – з таким гаслом Президент Зеленський звернувся до українських підприємців. Очільник держави анонсував програму кредитування для бізнесменів. Філіппіни продовжують страждати від потужного тайфуну. Каммурі – так називають ураган, який забрав щонайменше 17 життів. Надзвичайні служби евакуйовували вже сотні тисяч людей.

      Також у випуску:

      У Кенії чоловіка, який вийшов ловити рибу, накрила повінь.

      В самому центрі Тернополя розмістили 600 пар жіночих туфельок, аби привернути увагу до проблеми домашнього насильства.

      Проєкт рішення саміту в нормандському форматі вже узгоджений лідерами чотирьох держав.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Філіппіни
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