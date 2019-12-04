Випуск новин за 10.00: Зеленський про кредитування для підприємців. Тайфун на Філіппінах
У випуску новин за 4 грудня станом на 10:00 – "повертайся та залишайся" – з таким гаслом Президент Зеленський звернувся до українських підприємців. Очільник держави анонсував програму кредитування для бізнесменів. Філіппіни продовжують страждати від потужного тайфуну. Каммурі – так називають ураган, який забрав щонайменше 17 життів. Надзвичайні служби евакуйовували вже сотні тисяч людей.
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