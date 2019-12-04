Випуск новин за 10.00: Зеленський про кредитування для підприємців. Тайфун на Філіппінах

У випуску новин за 4 грудня станом на 10:00 – "повертайся та залишайся" – з таким гаслом Президент Зеленський звернувся до українських підприємців. Очільник держави анонсував програму кредитування для бізнесменів. Філіппіни продовжують страждати від потужного тайфуну. Каммурі – так називають ураган, який забрав щонайменше 17 життів. Надзвичайні служби евакуйовували вже сотні тисяч людей.

Також у випуску: У Кенії чоловіка, який вийшов ловити рибу, накрила повінь. В самому центрі Тернополя розмістили 600 пар жіночих туфельок, аби привернути увагу до проблеми домашнього насильства. Проєкт рішення саміту в нормандському форматі вже узгоджений лідерами чотирьох держав.