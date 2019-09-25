Выпуск новостей за 10:00: Зеленский в США. Смертельное ДТП под Житомиром

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 10:00 – Владимир Зеленский прибыл в Нью Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Житомирщине, где погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

Также в выпуске: На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены. ОБСЕ насчитала в Донбассе 44 единицы неотведенных вооружений террористов. На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

Источник: 24 канал