Выпуск новостей за 10:00: Зеленский в США. Смертельное ДТП под Житомиром
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 10:00 – Владимир Зеленский прибыл в Нью Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Житомирщине, где погибли 9 человек, еще 11 пострадали.
Также в выпуске:
На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены.
ОБСЕ насчитала в Донбассе 44 единицы неотведенных вооружений террористов.
На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии