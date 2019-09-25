Випуск новин за 10:00: Зеленський в США. Смертельна ДТП під Житомиром
У випуску новин за 25 версня станом на 10:00 – Володимир Зеленський прибув до Нью Йорка, щоб взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Суд заарештував винуватця смертельної ДТП на Житомирщині, в якій загинули 9 людей, ще 11 постраждали.
Також у випуску:
На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені.
ОБСЄ нарахувала на Донбасі 44 одиниці невідведеного озброєння терористів.
На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.
Джерело: 24 канал
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