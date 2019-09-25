Випуск новин за 10:00: Зеленський в США. Смертельна ДТП під Житомиром

У випуску новин за 25 версня станом на 10:00 – Володимир Зеленський прибув до Нью Йорка, щоб взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Суд заарештував винуватця смертельної ДТП на Житомирщині, в якій загинули 9 людей, ще 11 постраждали.

Також у випуску: На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені. ОБСЄ нарахувала на Донбасі 44 одиниці невідведеного озброєння терористів. На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

Джерело: 24 канал