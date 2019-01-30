Выпуск новостей за 10:00: Землетрясение в Польше. Потепление в Украине

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 10:00 – вблизи польского города Польковице произошли подземные толчки магнитудой 5 баллов. Стихия спровоцировала обвал породы в шахте Рудна, где находились 32 человека. В Украину идет хоть и незначительное, но все же потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем по всей стране поднимется до отметки +3 градуса тепла.

Также в выпуске: В ДТП в Одесской области столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль: два человека погибли, еще четверо – травмированы. Члены "нормандской четверки" начали рассмотрение нового мирного плана на Донбассе. Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Сочи из-за того, что пассажир навеселе избил стюардессу. Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии, ему нужна немедленная операция на сердце.