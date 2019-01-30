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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 10:00: Землетрясение в Польше. Потепление в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 10:00 – вблизи польского города Польковице произошли подземные толчки магнитудой 5 баллов. Стихия спровоцировала обвал породы в шахте Рудна, где находились 32 человека. В Украину идет хоть и незначительное, но все же потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем по всей стране поднимется до отметки +3 градуса тепла.

      Также в выпуске:

      В ДТП в Одесской области столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль: два человека погибли, еще четверо – травмированы.

      Члены "нормандской четверки" начали рассмотрение нового мирного плана на Донбассе.

      Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Сочи из-за того, что пассажир навеселе избил стюардессу.

      Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии, ему нужна немедленная операция на сердце.

      Теги: Новости Украины Новости Польши Землетрясение Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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