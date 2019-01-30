Выпуск новостей за 10:00: Землетрясение в Польше. Потепление в Украине
В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 10:00 – вблизи польского города Польковице произошли подземные толчки магнитудой 5 баллов. Стихия спровоцировала обвал породы в шахте Рудна, где находились 32 человека. В Украину идет хоть и незначительное, но все же потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем по всей стране поднимется до отметки +3 градуса тепла.
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