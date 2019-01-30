Випуск новин за 10:00: Землетрус у Польщі. Потепління в Україні
У випуску новин за 30 січня станом на 10:00 – поблизу польського міста Польковіце сталися підземні поштовхи магнітудою 5 балів. Стихія спровокувала обвал породи в шахті Рудна, де перебували 32 людини. До України йде хоч і незначне, та все ж потепління. Синоптики прогнозують, що температура повітря в середньому по всій країні підніметься до позначки +3 градуси тепла.
Також у випуску:
У ДТП на Одещині зіткнулися маршрутка, вантажівка й легковий автомобіль: двоє осіб загинули, ще четверо – травмовані.
Члени "нормандської четвірки" почали розгляд нового мирного плану на Донбасі.
Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Сочі через те, що пасажир напідпитку побив стюардесу.
Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані, йому потрібна негайна операція на серці.
Вибір редакції
-
"Автономний регіон Донбас": Медведчук відзначився новою сепаратистською заявоюсьогодні , 09:55
-
США зняли санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха: у Конгресі вимагають поясненьсьогодні , 09:12
-
Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницькогосьогодні , 08:05