Випуск новин за 10:00: Землетрус у Польщі. Потепління в Україні

У випуску новин за 30 січня станом на 10:00 – поблизу польського міста Польковіце сталися підземні поштовхи магнітудою 5 балів. Стихія спровокувала обвал породи в шахті Рудна, де перебували 32 людини. До України йде хоч і незначне, та все ж потепління. Синоптики прогнозують, що температура повітря в середньому по всій країні підніметься до позначки +3 градуси тепла.

Також у випуску: У ДТП на Одещині зіткнулися маршрутка, вантажівка й легковий автомобіль: двоє осіб загинули, ще четверо – травмовані. Члени "нормандської четвірки" почали розгляд нового мирного плану на Донбасі. Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Сочі через те, що пасажир напідпитку побив стюардесу. Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані, йому потрібна негайна операція на серці.