Выпуск новостей за 10:00: Жертвы взрывов в Балаклее. Задержка помощи от США
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 10:00 – количество жертв взрывов на военных складах в Балаклее увеличилось до трех. 43-летний водитель из Кировоградщины, старший солдат, который получил термические ожоги, умер в больнице. Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и министр МИД Вадим Пристайко не знали о задержке американской военной помощи Украине.
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