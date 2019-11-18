Выпуск новостей за 10:00: Жертвы взрывов в Балаклее. Задержка помощи от США

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 10:00 – количество жертв взрывов на военных складах в Балаклее увеличилось до трех. 43-летний водитель из Кировоградщины, старший солдат, который получил термические ожоги, умер в больнице. Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и министр МИД Вадим Пристайко не знали о задержке американской военной помощи Украине.

Также в выпуске: Уже сегодня захваченные Россией украинские военные корабли вернут домой. В Киеве неизвестный зашел в МАФ с игровыми автоматами и ранил ножом одного из посетителей. Лавина накрыла итальянский городок Мартелло.