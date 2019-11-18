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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Жертвы взрывов в Балаклее. Задержка помощи от США

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 10:00 – количество жертв взрывов на военных складах в Балаклее увеличилось до трех. 43-летний водитель из Кировоградщины, старший солдат, который получил термические ожоги, умер в больнице. Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и министр МИД Вадим Пристайко не знали о задержке американской военной помощи Украине.

      Также в выпуске:

      Уже сегодня захваченные Россией украинские военные корабли вернут домой.

      В Киеве неизвестный зашел в МАФ с игровыми автоматами и ранил ножом одного из посетителей.

      Лавина накрыла итальянский городок Мартелло.

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      Теги: Новости США Жертвы Взрывы в Балаклее Выпуск новостей
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