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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Випуск новин за 10:00: Жертви вибухів у Балаклії. Затримка допомоги від США

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 10:00 – кількість жертв вибухів на військових складах у Балаклії збільшилася до трьох. 43-річний водій із Кіровоградщини, старший солдат, який отримав термічні опіки, помер у лікарні. Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський і міністр МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку американської військової допомоги Україні.

      Також у випуску:

      Уже сьогодні захоплені Росією українські військові кораблі повернуть додому.

      У Києві невідомий зайшов до МАФу з гральними автоматами та поранив ножем одного з відвідувачів.

      Лавина накрила італійське містечко Мартелло. 

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      Теги: Випуск новин Вибухи у Балаклії Жертви Новини США
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