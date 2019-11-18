Випуск новин за 10:00: Жертви вибухів у Балаклії. Затримка допомоги від США

У випуску новин за 18 листопада станом на 10:00 – кількість жертв вибухів на військових складах у Балаклії збільшилася до трьох. 43-річний водій із Кіровоградщини, старший солдат, який отримав термічні опіки, помер у лікарні. Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський і міністр МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку американської військової допомоги Україні.

Також у випуску: Уже сьогодні захоплені Росією українські військові кораблі повернуть додому. У Києві невідомий зайшов до МАФу з гральними автоматами та поранив ножем одного з відвідувачів. Лавина накрила італійське містечко Мартелло.