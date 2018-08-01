Выпуск новостей за 10:00: Журналистика для подростков. Отмывание денег

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 10:00 – в прифронтовом Курахово, пресс-служба бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в городе, открыла курсы журналистики для местных подростков. Коррупционные схемы на 300 миллионов гривен: Госслужба финансового мониторинга обнаружила почти полтысячи фактов отмывания денег.

Также в выпуске: Задержали подозреваемых в убийстве ветерана АТО.



Екатерина Гандзюк получила более 30% ожогов тела.



Боевики на востоке Украины 36 раз обстреливали украинские позиции.