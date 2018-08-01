Випуск новин за 10:00: Журналістика для підлітків. Відмивання грошей
У випуску новин за 1 серпня станом на 10:00 – у прифронтовому Кураховому, прес-служба бригади ЗСУ, котра зараз дислокується в місті, відкрила курси журналістики для місцевих підлітків. Корупційні схеми на 300 мільйонів гривень: Держслужба фінмоніторингу виявила майже півтисячі фактів відмивання грошей.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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