Випуск новин за 10:00: Журналістика для підлітків. Відмивання грошей

У випуску новин за 1 серпня станом на 10:00 – у прифронтовому Кураховому, прес-служба бригади ЗСУ, котра зараз дислокується в місті, відкрила курси журналістики для місцевих підлітків. Корупційні схеми на 300 мільйонів гривень: Держслужба фінмоніторингу виявила майже півтисячі фактів відмивання грошей.

Також у випуску: Затримали підозрюваних у вбивстві ветерана АТО. Катерина Гандзюк зазнала понад 30% опіків тіла. Бойовики на сході України 36 разів обстрілювали українські позиції.