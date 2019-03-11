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      Выпуск новостей за 10: 00: новое подозрение Труханову. Судьба скифского золота

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 10:00 – мэру Одессы Генадию Труханову готовят новое подозрение – за недостоверную информацию в декларации. По данным САП, чиновник пытался скрыть имущество жены. Апелляционный суд Амстердама сегодня будет решать судьбу скифского золота. Крымские музеи не оставляют надежды вернуть экспонаты на полуостров.

      Также в выпуске:

      В Черкассах патрульные применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

      Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Келли Кэтлин совершила самоубийство.

      В Индонезии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате аварии пострадали 12 пассажиров.

      Из-за столкновений в Черкассах и Киеве военнослужащие с передовой осуждают действия "Нацкорпуса".

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      Теги: Новости Украины Геннадий Труханов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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