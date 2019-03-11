Выпуск новостей за 10: 00: новое подозрение Труханову. Судьба скифского золота

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 10:00 – мэру Одессы Генадию Труханову готовят новое подозрение – за недостоверную информацию в декларации. По данным САП, чиновник пытался скрыть имущество жены. Апелляционный суд Амстердама сегодня будет решать судьбу скифского золота. Крымские музеи не оставляют надежды вернуть экспонаты на полуостров.

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